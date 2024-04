Statt Donaubühne kommt jetzt ein Sandstrand

Die Stadt Wien habe das kulturelle Angebot in den vergangenen Jahren in den äußeren Bezirken kontinuierlich ausgebaut. Neben der Kulturankerzentren, die als dezentrale, kulturelle Nahversorger in den Bezirken agieren sollen, wurden im Herbst vergangenen Jahres außerdem Pläne für ein neues Zentrum für Kinderkultur in Floridsdorf vorgestellt. Doch jetzt wird das Areal in der Donaustadt trotzdem bebaut. Ein aufmerksamer „Krone“-Leser konnte in den vergangenen Tagen Bautätigkeiten beobachten.