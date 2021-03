Rothschild-Nachfahre ist jetzt auch Österreicher

Wiederkehr: „Wichtiger und längst überfälliger Schritt“

Es sei „ein wichtiger und längst überfälliger Schritt, jenen Personen, deren Angehörige aus Österreich aufgrund des NS-Regimes fliehen mussten, die Möglichkeit auf eine österreichische Staatsbürgerschaft einzuräumen“, so Wiederkehr am Donnerstag. Es gehe dabei „nicht nur um die Verleihung der Staatsbürgerschaft als symbolische Geste, sondern darum aufzuzeigen, dass dieses Kapitel in Österreichs Geschichte nicht vergessen werden darf!“ Ihm sei es wichtig, „so den Vertriebenen und ihren Nachkommen jenen Respekt zu zollen, den sie verdienen und ihnen den Schritt zurück in ihre leider gewaltvoll geraubte Heimat zu erleichtern“, zeigte sich der NEOS-Stadtrat bei der persönlichen Übergabe erfreut.