Arzt: „Klares Ja zur Kinderimpfung“

Die Horrorvorstellung vieler Eltern: In Linz kämpft ein 15 Monate altes infiziertes Mädchen um sein Leben, in Salzburg sind zwei Kleinkinder auf der Intensiv. Da nutzen viele die Möglichkeit der Impfung: Wien impft ab Fünfjährige offiziell, Tirol folgt nach, in Niederösterreich kann man sich dafür vorregistrieren.