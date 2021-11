Erste Stiche für jüngere Kinder in Impfstraße

Wien impft nun auch die Fünf- bis Elfjährigen: Am Montag haben die ersten Kinder in dieser Altersgruppe im Austria Center die Spritze gegen das Coronavirus erhalten. Alle bisher verfügbaren Termine sind bereits vergeben, teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einem Medientermin am Vormittag mit. Mehr als 9000 Anmeldungen waren möglich.