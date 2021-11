Auch Tirol will ab nächster Woche Kinder impfen

Trotz der noch nicht erfolgten Zulassung will nach Wien auch Tirol ab nächster Woche die Corona-Schutzimpfung für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren in Angriff nehmen. Man habe „Schritte gesetzt, die Impfung ab kommender Woche zu ermöglichen“, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Mittwoch im Landtag. Man sei „in Vorbereitung“ und werde noch in dieser Woche die Details bekannt geben.