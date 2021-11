Jetzt schlägt Corona voll bei Kindern durch!

Ältere auch mit starkem Plus

Bei den 15- bis 24-Jährigen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche von 984,3 auf 1253,5 je 100.000 Einwohner, was einem Plus von mehr als 27 Prozent gleichkam. Inzidenzen jenseits der 1000er-Grenze weisen mittlerweile auch die 25- bis 34-Jährigen mit 1054,0 sowie die 35- bis 44-Jährigen mit 1047,0 auf.