92-Jährige stolperte über Bub: Schwer verletzt

Die 92-Jährige war am 15. Oktober gegen 12.15 Uhr in dem Supermarkt in der An-der-Lan-Straße. Dabei passierte der Zwischenfall mit dem Kind, bei dem die Pensionistin schwer verletzt wurde. Die Mutter des Kindes dürfte den Unfall mitbekommen haben, leistete aber keine Erste Hilfe und habe mit dem Kind fluchtartig das Geschäft verlassen, berichtet die Polizei.