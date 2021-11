PCR-Angebote für körpernahe Dienste gefordert

Da steht eine ältere Frau in einer Apotheke in St. Pölten und fragt, ob sie einen PCR-Test braucht, damit sie zur Pediküre darf. Nicht selten verlieren Bürger im aktuellen Verordnungschaos den Überblick, was sie jetzt noch dürfen und was nicht. Für körpernahe Dienstleistungen gilt 2-G, also: Geimpft oder genesen!