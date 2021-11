Corona-Regeln: FPÖ zieht Vergleiche zur DDR-Stasi

Die dramatische Corona-Lage hat den Nationalrat am Dienstag über den „Dringlichen Antrag“ („Nein zur Diskriminierung gesunder Menschen“) der FPÖ beschäftigt. Entsprechend deftig fielen die Wortmeldungen der Freiheitlichen aus. „Seit zwei Tagen sperrt die Bundesregierung nachweislich gesunde Menschen ein“, kritisierte Dagmar Belakowitsch (siehe Video oben). Menschen würden sich zudem gegenseitig vernadern, bespitzeln und ausspionieren. Die blaue Abgeordnete sah sich an die Staatssicherheit (Stasi) in der DDR erinnert: „Auch damals war es so, dass innerhalb der Familien das Spitzelwesen geblüht hat. Die ÖVP ist jene Partei, die das permanent befeuert.“