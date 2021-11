„Corona-Topfen“: Jeder gegen jeden, alle gegen FPÖ

FPÖ: „Enorme Spaltung bewusst vorangetrieben“

Belakowitsch räumte auch mit dem Pandemie-Management der Regierung auf, indem sie auf die Dissonanzen zwischen Schallenberg und Mückstein hinwies: „Bei ihnen ist wirklich die ägyptische Finsternis ausgebrochen.“ Besonders störte sie sich an der „enormen Spaltung“, die vor allem die ÖVP bewusst vorantreibe. Das „Denunziantentum“ feiere fröhliche Urstände, sah sich die Abgeordnete an die DDR erinnert, was Schallenberg entrüstete. Strategisch hielt Belakowitsch der Regierung vor, einzig auf ein Standbein - die Impfung - gesetzt zu haben. Auf die Medikation habe man vergessen.