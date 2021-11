Kickl in Quarantäne: „Hoffe, Verlauf bleibt mild“

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie er am Montag auf Facebook bekannt machte. In einem Video meldete er sich am Dienstagvormittag zu Wort. Er habe kein Fieber und „Gott sei Dank einen milden Verlauf“, er hoffe, dass dies so bleibe. Außerdem zeigte er sich über die zahlreichen Genesungswünsche erfreut, die ihn und seine Familie erreichen würden.