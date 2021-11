Dutzende Pkw demoliert: Verdächtiger (43) in Haft

Eine ganze Serie von Vandalenakten an Fahrzeugen beschäftigte in den vergangenen Wochen die Polizei in Innsbruck. Dutzende Gefährte wurden seit Anfang November in der Tiroler Landeshauptstadt demoliert. Nun konnte ein Tatverdächtiger (43) ausgeforscht und festgenommen werden, der sich zumindest teilweise geständig zeigt. Als Motiv gab er „private Probleme“ an.