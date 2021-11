Pkw im Visier: Serie von Vandalenakten geht weiter

37 Autos zerkratzten Vandalen am 2. November in der Reichenau, der Schaden übersteigt 100.000 Euro. Am 8. November wurden bei 16 Fahrzeugen in Wilten und Pradl die hinteren Scheibenwischer abgerissen. Es ist eine ganze Serie von Vandalenakten, die derzeit die Polizei in Innsbruck beschäftigt.