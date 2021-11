Auto-Vandalismus: „Ich muss selbst zahlen“

37 Autos zerkratzten Vandalen am 2. November in der Reichenau, der Schaden übersteigt 100.000 Euro. Am 8. November wurden bei 16 Fahrzeugen in Wilten und Pradl die hinteren Scheibenwischer abgerissen. Ein Innsbrucker (42) hat die mühsame Prozedur nach einem solchen Vorfall schon hinter sich, sein Audi geriet bereits am 15. August ins Visier eines Vandalen.