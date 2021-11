Freiheit auf 4 Rädern: Roadtrips durch Argentinien

In Ischigualasto (bekannt als das Mondtal) sollte unbedingt die geführte Tour mit dem Auto buchen. Während der Fahrt in Kolonne haben Reisende Gelegenheit, die für diese Gegend charakteristische rote Farbpalette näher zu betrachten. An Vollmondnächten wird sogar eine unvergessliche Tour unter Mond- und Sternenlicht organisiert. Auch der 100 Meter hohe Canyon von Talampaya und seine ikonischen Formationen sind beeindruckend. Doch er ist nicht das Einzige, was dieser Nationalpark zu bieten hat. Mountainbike-Fans kommen bei Touren mitten zwischen rötlichen Felswänden auf ihre Kosten. Camper können unter einem der klarsten Himmel der Welt zelten. Auch das zählt bestimmt zu einem von vielen Erlebnissen, die einen Roadtrip durch Argentinien so einzigartig machen.