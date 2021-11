Netflix sucht Drehbuchautoren aus Österreich

„Intensiver Einblick“ in die Filmwirtschaft

Netflix und Impact versprechen einen „intensiven Einblick in die Bereiche Film- und TV-Entwicklung sowie Produktion“. Die Nachwuchsautoren sollen für das von ihnen entwickelte Drehbuch entlohnt werden und einen Autorenvertrag mit Netflix erhalten. Das Mentoring-Programm könnte also durchaus ein Karrieresprungbrett sein.