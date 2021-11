Eine Steirerin ehrt die Motorrad-Weltmeister

Für die 39-Jährige, als Kind aus dem Murtal unweit der Rennstrecke am Red Bull Ring aufgewachsen, ist‘s ein spezieller Moment. Gar der größte in ihrer Moderatoren-Karriere? „Auf der Bühne bin ich schon vor mehr Menschen gestanden. Allerdings können via Livestream alle MotoGP-Fans weltweit live dabei sein und das ist schon etwas Besonderes. Außerdem ist es etwas Spezielles, mit all den Motorrad-Größen in einem Raum zu sein.“