Haben Sie Fehler gemacht, Herr Landeshauptmann?

Darf ich Sie fragen, wie es zu Ihrem Meinungsumschwung gekommen ist? Am Mittwoch waren Sie noch gegen einen Lockdown für Ungeimpfte, am Donnerstag plötzlich doch dafür. Was ist da passiert?

Es ist ja erst am Montag 2G in Kraft getreten, was ja auch schon eine enorme Einschränkung war. Meine Meinung war, dass man zunächst einmal schauen soll, wie sich das auswirkt. Zum Umschwung kam es nach einem Gespräch mit den Experten und dem Gesundheitsminister. Sie meinten: Die Welle ist so wuchtig, dass man nicht mehr warten kann. Das hat mich sehr rasch überzeugt. Ich befürchte aber, dass dieser Lockdown für Geimpfte die Spaltung in unserem Land, das Aufeinanderprallen der gegensätzlichen Meinungen, noch befeuern wird.