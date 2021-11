Praktisch alle Fachleute schlagen eine Notbremse vor, einen Wellenbrecher, mit dem die Kontakte um zumindest ein Drittel verringert werden. Also alles zu unterlassen, was an Begegnungen nicht unbedingt notwendig ist und bei diesen Ausnahmen vorsichtig zu sein und Maske zu tragen. Und dafür braucht es - und ich weiß genau, wie schwierig so eine Entscheidung ist - zumindest in Oberösterreich und Salzburg - klare politische Vorgaben der Landeshauptleute durch einen kurzen, konsequenten Lockdown für alle.