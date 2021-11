„Bei Ungeimpften-Lockdown viele Fragen offen“

Die vergangenen Tage seien mehr als chaotisch verlaufen, so Rendi-Wagner in Bezug auf den aktuellen Corona-Kurs der türkis-grünen Bundesregierung: „Die Verunsicherung und Wut in der Bevölkerung nimmt zu. Es wiederholt sich der Herbst des vergangenen Jahres - und das, obwohl wir jetzt eine Impfung zur Verfügung haben!“ Man stelle sich die Frage: „Wie konnte es so weit kommen?“