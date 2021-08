Österreich-Update im „Microsoft Flight Simulator“

Beim Rundflug über Österreich sollen „Flight Simulator“-Piloten künftig neben hübschen 3D-Städten und verbesserten Luftbildern allerlei hoch detaillierte Sehenswürdigkeiten bewundern können. Dazu zählen etwa das Stift Melk in Niederösterreich, das Schloss Hohenwerfen in Salzburg oder das Stubaital in Tirol. Mit Klagenfurt kommt ein weiterer österreichischer Flughafen ins Spiel.