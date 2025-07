Liam Neeson schwärmt über Chemie mit Pam Anderson

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie „Baywatch“ über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama „The Last Showgirl“ (2024), in dem sie ein alterndes Showgirl in Las Vegas spielt, das mit den Veränderungen der Branche nicht zurechtkommt