Schönheit geht auch durch den Magen

Paradeiser schützen vor Falten

Lycopin gehört ebenfalls zu den Karotinoiden, hilft, Schadstoffe aus den Hautzellen zu filtern, und verlangsamt auf diese Weise die Hautalterung. Besonders reichlich findet man Lycopin in Paradeismark. B-Vitamine sind für viele Stoffwechselprozesse zuständig und haben für die Haut unverzichtbare Wirkungen: Sie schützen vor äußeren Einflüssen, regen Zellwachstum sowie -teilung an und steigern die Widerstandsfähigkeit. Außerdem steuern sie die Talgproduktion und verfeinern das gesamte Hautbild. Einige B-Vitamine wie z. B. B5 und B7 (Biotin) sorgen für straffe und elastische Haut, feste Fingernägel und volle Haare. Enthalten sind B-Vitamine u. a. in Milch, Eiern, Vollkornprodukten und auch Fleisch. Vitamin C wirkt gegen Altersflecken, ist entzündungshemmend und regt die Kollagenbildung an. Außerdem beschleunigt es die Heilung von entzündlichen Wunden und kann mitunter sogar unschöner Narbenbildung vorbeugen. Man findet dieses Vitamin vor allem in Paprika, Sanddorn und Zitrusfrüchten.