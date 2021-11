Risiko schlimmer Masern-Ausbrüche deutlich erhöht

Das Corona-Jahr 2020 hat das Risiko verheerender Masern-Ausbrüche deutlich erhöht. Das geht aus einer Analyse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde (CDC) hervor. Weltweit hätten im vergangenen Jahr 22 Millionen Kleinkinder keine Erstimpfung gegen Masern erhalten, drei Millionen mehr als im Jahr davor, hieß es am Mittwoch. Das sei der größte Anstieg in zwei Jahrzehnten gewesen.