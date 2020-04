WHO warnt vor Problemen bei Masernimpfungen

Masernerreger weltweit ansteckendstes Virus

Das Masernvirus ist so ansteckend, dass nur wenige ungeimpfte Personen von seinen Auswirkungen verschont bleiben. Wissenschaftler definieren die Infektiosität anhand der Reproduktionszahl, also wie viele Menschen in einer Bevölkerung im Durchschnitt von einer einzigen Person angesteckt werden. Für Ebola wird diese Zahl auf 1,5 bis 2,5 geschätzt. Das neue Coronavirus dürfte zwischen 2 und 3 liegen. Der Masernerreger hingegen steht mit einer Reproduktionszahl von 12 bis 18 an der Spitze, was ihn zum ansteckendsten bekannten Virus macht. Zur Infektion muss man dabei nicht im selben Raum wie eine infizierte Person sein - es wird durch Atemtröpfchen verbreitet, die stundenlang in der Luft verweilen können.