Grazer FPÖ ist jetzt in weiblicher Hand

Und dann Anfang dieser Woche der nächste Knalleffekt: Der langjährige FPÖ-Klubdirektor und Finanzreferent Matthias Eder erstatte Selbstanzeige und ist aus der Partei ausgetreten. Er soll mehrere hunderttausend Euro aus öffentlichen Fördermitteln für persönliche Zwecke verwendet haben. Diese Bombe platzte just an dem Tag, an dem die Stadtpartei sich auf die neue Führungsspitze festlegen wollte - die Sitzung wurde kurzfristig vertagt.