„Smartphone-Zombies“ sind große Gefahr im Verkehr

Gleich vorweg: Der Jugendliche hatte bei dem Unfall unwahrscheinliches Glück. Denn obwohl just in dem Moment, als der 12-Jährige vom Bahnsteig auf die Gleise fiel, eine U2-Garnitur in die Station einfuhr, halten sich die gesundheitlichen Folgen für den Burschen wahrscheinlich in Grenzen. Zwar erlitt er schwere Verletzungen an den Beinen, doch die Räder des tonnenschweren Gefährts verfehlten ihn um Zentimeter. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn er wirklich überrollt worden wäre.