Aufregung um geplante Bauten am Kahlenberg

Wien ist an manchen Ecken ein Dorf. Und genau dieser Charakter soll laut Anrainern und Bürgern auch behalten werden. Deswegen herrscht seit Juni 2023 Aufregung um ein geplantes Bauprojekt am Kahlenberg – wir berichteten. Auch Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) hat sich bereits damals gegen eine Verbauung und für die Errichtung einer Schutzzone Am Kahlenberg beziehungsweise in Josefsdorf ausgesprochen.