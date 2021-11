Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der hübsche dreijährige Schäferhund Slash versucht seine schwere Vergangenheit hinter sich zu lassen und wünscht sich erfahrene und liebevolle Menschen in einem neuen Zuhause in ruhiger Umgebung! Slash ist im Tierheim gestresst und wünscht sich ein gemütliches Umfeld und spannende Aktivitäten. Er wird als Einzelhund vergeben. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at