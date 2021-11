Vermisster Kater nach sieben Monaten wieder daheim

Weinend nahm die Frau ihren zehnjährigen „Timmie“ entgegen - nach über sieben Monaten, in denen er wie vom Erdboden verschluckt war. Wie er von seiner Adresse im 22. Bezirk bis in den 3. kommen konnte, ist ein Rätsel. „Da er aber eine neugierige Nase ist, kann es sein, dass er einfach in einem Auto mitgefahren ist“, so seine Halterin. Jetzt ist „Timmie“ wieder daheim und genießt die Zeit mit seinem Frauchen.