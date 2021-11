Tiere sagen Danke - „Anton“

Als er gleich danach am 26. Mai 2021 in der Tierecke abgebildet war, fuhr der pensionierte Transporte-Unternehmer Erwin Riegler aus Klagenfurt auch schon nach Wolfsberg, um den Rüden zu adoptieren. „Als ich Anton in der Zeitung gesehen habe, wusste ich, den muss ich sofort holen“, erzählt der Pensionist. Gesagt, getan: Anton fuhr noch am gleichen Tag mit seinem neuen Herrchen in die Landeshauptstadt. Auch sämtliche Verwandte und Familienmitglieder haben den kleinen Rüden ins Herz geschlossen.