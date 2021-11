Messer-Angreifer in Oslo von Polizei erschossen

Nachdem der Mann in dem Stadttei Bislett begonnen hatte, im strömenden Regen Passanten mit dem Messer zu bedrohen, wurde die Polizei gerufen. Von der Hüfte aufwärts war er nackt, er habe laut Augenzeugen mit einem "großen Messer" herumgefuchtelt und versucht, Passanten damit zu verletzten. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Streifenwagen sich dem Tobenden nähert und ihn anfährt. Der Mann in seinen Dreißigern greift daraufhin den Beamten an, der sich am Beifahrersitz befand. Laut Polizeisprecher Torgeir Brenden war es ihm gelungen, die Autotür aufzureißen. Kurz darauf wurde er schließlich von mehreren Kugeln aus Polizeiwaffen getroffen.