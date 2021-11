Wien: Steuer auf leer stehende Wohnungen gefordert

Leistbares Wohnen sicherstellen

Um dieser Sparform entgegenzuwirken, haben Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) einen Brief an die zuständigen Ministerien (Justiz-, Wirtschafts-, Finanz- & Sozialministerium) verfasst. Konkret geht es darum, den Wohnungsbestand zu stärken, also leistbares Wohnen sicherzustellen. Doch um Bewegung in die erstarrte Situation zu bringen, sei eine Leerstandsabgabe unumgänglich. Wobei diese Abgabe so hoch sein müsste, dass das Vermieten attraktiver wäre.