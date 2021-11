Führt Wien eine Abgabe auf leere Wohnungen ein?

Kommt eine moderate Leerstandsabgabe?

Gut für die Konzernbosse. Schlecht für die Menschen. Was ist die Lösung? Mehr Rechte für die Länder in der Wohnpolitik, so Ritt. Oder eine Leerstandsabgabe. Georg Prack von den Grünen fordert eine moderate Abgabe wie Tirol und Salzburg damit liebäugeln. „Rechtlich ist das meiner Meinung nach möglich“, so Prack. Die Arbeiterkammer stimmt am 11. November bei ihrer Versammlung darüber ab. Die stärkste Fraktion ist dafür.