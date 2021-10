Wohnungsmarkt: Wucherpreise und Fake-Inserate

MieterHilfe warnt erneut vor Wohnungsbetrug

Wachsamkeit ist trotzdem angesagt. Denn so manches Schnäppchen entpuppt sich als Fake, wie die MieterHilfe warnt. So bietet der vermeintliche Eigentümer einer Wohnung über eine etablierte Immobilienplattform eine günstige Wohnung mit schönen Bildern an. 50 Quadratmeter Wohnfläche plus Garten sollen lediglich mit monatlich 500 Euro „warm“ zu Buche schlagen. In der Kommunikation mit dem vermeintlichen Anbieter wird der Schein erweckt, dass die Sicherungsmechanismen von AirBnB greifen und die Mieter gegebenenfalls ihr Geld zurückbekommen würden.