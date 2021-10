Entgleisen in Wien die Mieten wie in London?

Das Ergebnis überrascht daher nicht wirklich: In Wien muss ein Durchschnittshaushalt 27% seines Budgets fürs Wohnen aufwenden. In Berlin sind es 41%, in London gut die Hälfte (50%). Der Grund: Sechs von zehn Wiener lebt im geförderten Wohnbau. In den anderen Großstädten ist das deutlich weniger. In Berlin ist nach einer Privatisierungswelle der Anteil der Sozialwohnungen auf 10% gesunken. Hamburg hat nur 8%.