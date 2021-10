Altverträge: Wohnen um 90 Cent pro Quadratmeter

Kosten am freien Markt doppelt so hoch

Im privaten Bereich liegt die Durchschnittsdauer bei lediglich drei Jahren (auch wegen der befristeten Verträge). Die Kosten pro Quadratmeter am „freien Markt“ sind bei Neuabschlüssen doppelt so hoch wie im gemeinnützigen Bereich. Amann: „Da gibt es dann wirklich Fälle, wo die Hälfte des Einkommens für die Miete draufgeht.“