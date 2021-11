Corona-Fall in der Bahn: Mehrere Fahrten betroffen

Die Bezirksmannschaft Murau hat Montag bekannt gegeben, dass sich eine infizierte Person in Zügen der ÖBB aufgehalten hat: Von Mariahof nach Klagenfurt am 3., 4. und 5. November jeweils ab 6.24 Uhr und auch von Klagenfurt nach Friesach am 3. 11. ab 13.45 Uhr und am 4. 11. ab 15.04 Uhr.