Unfall mit 2 Toten: Geldstrafe und bedingte Haft

Zwei Tote und fünf Verletzte nach einer Mühlviertel-Rundfahrt einer Mopedgruppe aus dem Innviertel: Der Autofahrer, der das Unfalldrama verschuldet hat, kann sich an nichts erinnern. In Linz wurde der 65-Jährige aus Waldhausen am Montag zu 2040 Euro Geldstrafe und 7 Monaten bedingt verurteilt. Nicht rechtskräftig.