Tödlicher Unfall: Woodstock der Blasmusik abgesagt

Am Donnerstagnachmittag war in Saxen im Bezirk Perg ein Pkw ungebremst in eine achtköpfige Gruppe von Oldtimer-Mofa-Fans aus dem Innviertel gefahren, die am Rand der Donau Straße (B3) einen Zwischenstopp eingelegt hatten. Zwei Mopedlenker starben noch an der Unfallstelle, fünf weitere wurden teils schwer verletzt.