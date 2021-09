Zwei Mopedfahrer tot: Ablenkung war wohl Ursache

Anfang Oktober wird entschieden, ob jener 64-jährige Autofahrer, der am 3. Juni in Saxen eine Mopedgruppe gerammt und zwei Innviertler getötet hatte, angeklagt wird. Ein Gutachter fand weder einen technischen Defekt am Skoda noch Anzeichen für Sekundenschlaf. Daher wird wohl Ablenkung die eheste Unfallursache sein.