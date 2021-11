QWIC Premium i7: Neues E-Bike im Langstreckentest

Die Verarbeitungsqualität gefällt: An unserem Test-E-Bike waren keine Verarbeitungsmängel zu beobachten, der Motor ist sauber in den Rahmen geschweißt, alles wirkt hinreichend steif und stabil. Der absperrbare Akku ist unauffällig in den Rahmen integriert, das Retro-Design des i7 gefällt.