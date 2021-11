Das Sport-Budget wird um 54 Prozent erhöht

Diese ist in der Betrachtung der vergangenen Jahre – und gar Jahrzehnte – einzigartig und bedeutet einen riesigen Sprung für das steirische Sport-Budget. Wir geben damit auch in Zeiten angespannter budgetärer Lagen und insbesondere angesichts der bewegungsarmen Pandemie-Zeit ein klares Bekenntnis zur Bedeutung von Sport und Bewegung und zur Steiermark als Sportland ab und wollen die Steirer wieder mehr in Bewegung bringen.