Zähneknirschender Doskozil, wütender Kickl

Doskozil sieht Verschärfungen kritisch, trägt sie aber mit

Da es sich um Bundesregeln handle, würden diese auch im Burgenland mitgetragen, hieß es aus dem Burgenland. Landeshauptmann Doskozil hatte via Videoschaltung an den Beratungen teilgenommen und dürfte sich dort kritisch zu den Verschärfungsplänen geäußert haben. Statt Druck auf die Nicht-Geimpften auszuüben, will er eher auf Anreize setzen - wie die Impflotterie, die nächste Woche ausgespielt wird. Auch nach den Beratungen habe sich an seiner Position nichts geändert, betonte der rote Landeschef.