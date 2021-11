Länder bauen ihre PCR-Testinfrastruktur aus

OÖ: Ausbau in Etappen

In Oberösterreich wird ab kommender Woche das Angebot an PCR-Tests in Etappen ausgebaut. 235.000 Gurgeltests pro Woche sollen letztendlich zur Verfügung stehen. 100.000 davon kommen vom Land, 75.000 können an den 30 Teststationen des Landes an sieben Tagen die Woche und in 140 Apotheken durchgeführt werden sowie 60.000 im Rahmen des seit Sommer laufenden Pilotprojektes „Alles gurgelt“ in Linz und den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden. Ab 10. November werden die PCR-Tests für daheim in ausgewählten Spar-Filialen gratis ausgegeben.