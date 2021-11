Allzeithoch: 9943 Neuinfektionen in Österreich

Erneut musste ein Anstieg bei der Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern verzeichnet werden. 34 Menschen mussten neu in Krankenhäusern aufgenommen werden. Insgesamt befinden sich derzeit 1865 Menschen in Spitälern zur Behandlung. 359 Menschen benötigen intensivmedizinische Betreuung, drei mehr als gestern.