Baum nach YouTube-Anleitung geschlägert: Notruf!

Eine 25-jährige Frau aus Schleswig-Holstein hatte sich auf YouTube eine Anleitung angesehen, wie man mit einer Motorsäge einen Baum fällt und war mit einer geliehenen Säge im heimischen Garten prompt zur Tat geschritten. Wie in der Videoanleitung sägte sie in die rund zehn Meter hohe Tanne - und stellte schnell fest, dass der Baum in die falsche Richtung fallen würde.