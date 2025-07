WM-Teilnahme als Belohnung für die harte Arbeit

Vor einer Woche trat Schwimm-Ass Luca Karl die für ihn bisher spannendste Reise seiner Karriere an. Von Wien aus ging es für den Salzburger mit Landestrainer Plamen Ryaskov zur Weltmeisterschaft in Singapur, wo Karl als einziger Österreicher am Mittwoch die rot-weiß-roten Farben über zehn Kilometer im Freiwasser vertreten wird. Neben den Schwimmutensilien die wichtigste Sache im Koffer? „Ich nehme immer meinen eigenen Polster mit, weil mir diese Hotelpolster nicht taugen“, lacht der 23-Jährige.