Scheinheilig

So wie vieles in der Klimadebatte. Der nun laufende Gipfel in Schottland in allen Ehren, aber ist es wirklich notwendig, dass dafür Hunderte Privatjets kreuz und quer durch die Weltgeschichte fliegen? Dient es dem Zweck der Sache, wenn Russland in seinem Pavillon für Atomenergie wirbt und andere Länder, wie etwa Papua-Neuguinea oder Marokko, aus ihrer Präsentation eine Tourismus-Messe machen? Besucher, die in den vergangenen Tagen beim Gipfel waren, berichten von folkloristischen Einlagen und einem Hauptaugenmerk auf instagramtauglichen Bildern.