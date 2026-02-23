Pöltl findet Rhythmus! Toronto besiegt Bucks

„Wir haben von Anfang an stark verteidigt, gute Würfe genommen und diese ab dem zweiten Viertel auch getroffen. Eine sehr solide Performance von uns, und auch ich persönlich finde von Spiel zu Spiel besser in den Rhythmus“, kommentierte Pöltl die Partie. „Wir haben uns heute sehr gut verkauft.“ Der heimische NBA-Pionier absolvierte in Milwaukee das dritte Spiel nach wochenlanger Verletzungspause.